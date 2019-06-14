Иран пытался сбить беспилотник перед атакой на танкеры - СМИ

В США заявили, что перед тем, как совершить нападение на танкеры, Иран запустил ракету по американскому беспилотнику.

За несколько часов до нападения на два танкеры в Оманском заливе в четверг, 14 июня, иранские военные запустили ракету "земля-воздух" по американскому беспилотному самолету. Об этом в субботу, 15 июня, сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что такую информацию сообщил американский чиновник. Согласно его данным, иранцы заметили, как в районе залива летал американский беспилотный самолет и выпустили по нему ракету.

"Ракета пролетела мимо дрона и упала в воду", - сказал чиновник.

Перед тем, как был открыт огонь, американский беспилотник MQ-9 Reaper наблюдал, как иранские судна приближались к танкерам.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. В связи с этим Вашингтон направил в Оманский залив ракетный эсминец.

США обвинили Иран в атаке на танкеры. Президент США Трамп заявил, что у него нет сомнений в том, кто ответственен за нападение на суда в Оманском заливе. Тегеран отвергает обвинения США о причастности к атакам на суда.

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