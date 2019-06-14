Иран пытался сбить беспилотник перед атакой на танкеры - СМИ
За несколько часов до нападения на два танкеры в Оманском заливе в четверг, 14 июня, иранские военные запустили ракету "земля-воздух" по американскому беспилотному самолету. Об этом в субботу, 15 июня, сообщает CNN.
Телеканал отмечает, что такую информацию сообщил американский чиновник. Согласно его данным, иранцы заметили, как в районе залива летал американский беспилотный самолет и выпустили по нему ракету.
"Ракета пролетела мимо дрона и упала в воду", - сказал чиновник.
Перед тем, как был открыт огонь, американский беспилотник MQ-9 Reaper наблюдал, как иранские судна приближались к танкерам.
Напомним, 13 июня в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. В связи с этим Вашингтон направил в Оманский залив ракетный эсминец.
США обвинили Иран в атаке на танкеры. Президент США Трамп заявил, что у него нет сомнений в том, кто ответственен за нападение на суда в Оманском заливе. Тегеран отвергает обвинения США о причастности к атакам на суда.
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