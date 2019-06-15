Ремонт по-российски: Дорожники тряпками "осушали" ямы в РФ
Россияне в очередной раз отличились непредсказуемым “мышлением“ и очень рассмешили пользователей сети. В Амурской области дорожники решили залатать ямы на дороге, воду в которых вымачивали тряпками.
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В сети появилось видео, на котором видно, что человек в оранжевом жилете присел и пытается куском тряпки осушить после дождя яму на дороге.
Автор публикации рассказал, что дорожники как раз запланировали провести ямочный ремонт в городе Свободный.
В Администрации города уже назначили служебную проверку из-за таких действий своих работников. Кроме ненадлежащего процесса ремонта дороги, там подозревают, что мужчина, который снимал видео, мог быть нетрезв.
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Однако, такое поведение россиян сильно рассмешило пользователей в сети. Они отмечают, что хорошо, что рабочие придумали новый метод осушения выбоин перед покрытием асфальта.
“Это еще по технологиям, расп**дяи положили бы асфальт прямо в яму с водой“, – отметил один из комментаторов.
Как сообщалось 27 мая, в Луцке глубокие ямы на дорогах засадили цветами.
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