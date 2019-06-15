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Ремонт по-российски: Дорожники тряпками "осушали" ямы в РФ

Комментариев: 2
Дорожники пытались провести ямочный ремонт в городе Свободный.
Так работают свободненские дорожники
Так работают свободненские дорожники
скриншот

Россияне в очередной раз отличились непредсказуемым “мышлением“ и очень рассмешили пользователей сети. В Амурской области дорожники решили залатать ямы на дороге, воду в которых вымачивали тряпками.

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В сети появилось видео, на котором видно, что человек в оранжевом жилете присел и пытается куском тряпки осушить после дождя яму на дороге.

Автор публикации рассказал, что дорожники как раз запланировали провести ямочный ремонт в городе Свободный.

В Администрации города уже назначили служебную проверку из-за таких действий своих работников. Кроме ненадлежащего процесса ремонта дороги, там подозревают, что мужчина, который снимал видео, мог быть нетрезв.

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Однако, такое поведение россиян сильно рассмешило пользователей в сети. Они отмечают, что хорошо, что рабочие придумали новый метод осушения выбоин перед покрытием асфальта.

“Это еще по технологиям, расп**дяи положили бы асфальт прямо в яму с водой“, – отметил один из комментаторов.

Как сообщалось 27 мая, в Луцке глубокие ямы на дорогах засадили цветами.

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Теги: ямы на дорогах, Россия, дороги
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Комментариев (2)
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BROKER666    15.06.2019, 10:35
Оценка:  0
BROKER666
на каганате три беды: дураки, дороги и ордынский автопром
BROKER666    15.06.2019, 10:46
Оценка:  0
BROKER666
Купи г0вно и поддержи расию.
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Купи г0вно и поступи красиво.
Купи г0вно - толкни страну вперёд
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