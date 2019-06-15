Шредер заявил о "законности аннексии украинского Крыма"

Экс-канцлер Германии сделал такое абсурдное заявление в рамках предвыборной кампании СДПГ перед бизнесменами в Бранденбурге.

Бывший канцлер и экс-лидер Социал-демократической партии Германии Герхард Шредер заявил, что Россия аннексировала украинский Крым «законно» и в очередной раз потребовал отмены санкций против Москвы. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Bild.

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“Крым — это давняя российская территория. В советские времена не имело значения, где Крым был территориально. Но сейчас это не так“, — сказал Шредер.

По его мнению, аннексия украинского полуострова с юридической точки зрения произошла якобы с одобрения местного населения, “а значит со стороны России не было никаких агрессивных действий“.

Кроме того, Шредер призвал Киев придерживаться Минских соглашений. Соответствующие заявления прозвучали в рамках предвыборной кампании СДПГ перед бизнесменами в Бранденбурге.

Стоит отметить, что Герхард Шредер был федеральным канцлером Германии в 1998-2005 годах. После ухода из политики он занимается общественной деятельностью и бизнесом. Сейчас занимает пост председателя совета директоров российской компании “Роснефть“ и председателя комитета акционеров компании “Nord Stream AG“ — собственника и оператора трубопровода “Северный поток“, по которому в Германию идут поставки российского газа.

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Напомним, что на территории украинского Крыма 16 марта 2014 года состоялся непризнанный мировым сообществом так называемый “референдум“ о статусе полуострова, проводимый под контролей вооруженных людей без опознавательных знаков, так называемых “зеленых человечков“.

Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о “включении Крыма в состав РФ“. Затем Россия аннексировала украинскую территорию.

Украина, Европейский союз и США не признали результаты голосования на так называемом “референдуме“ и ввели санкции против России.

Как сообщалось, в октябре 2018 в апреле 2015 года сепаратисты планировали захватить юг Одесской области и провозгласить “Бессарабскую народную республику“. Об этом в рамках выступления на Ukrainian week in London заявил глава СБУ Василий Грицак.

В январе 2019 СБУ показало фильм о шпионах, "ихтамнетах" и гибридной войне.