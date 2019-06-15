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Шредер заявил о "законности аннексии украинского Крыма"

Комментариев: 12
Экс-канцлер Германии сделал такое абсурдное заявление в рамках предвыборной кампании СДПГ перед бизнесменами в Бранденбурге.
Ctqxfc Шредер - председателm совета директоров российской компании “Роснефть“
Ctqxfc Шредер - председателm совета директоров российской компании “Роснефть“
EPA/UPG

Бывший канцлер и экс-лидер Социал-демократической партии Германии Герхард Шредер заявил, что Россия аннексировала украинский Крым «законно» и в очередной раз потребовал отмены санкций против Москвы. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Bild.

 

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“Крым — это давняя российская территория. В советские времена не имело значения, где Крым был территориально. Но сейчас это не так“, — сказал Шредер.

По его мнению, аннексия украинского полуострова с юридической точки зрения произошла якобы с одобрения местного населения, “а значит со стороны России не было никаких агрессивных действий“.

Кроме того, Шредер призвал Киев придерживаться Минских соглашений. Соответствующие заявления прозвучали в рамках предвыборной кампании СДПГ перед бизнесменами в Бранденбурге.

Стоит отметить, что Герхард Шредер был федеральным канцлером Германии в 1998-2005 годах. После ухода из политики он занимается общественной деятельностью и бизнесом. Сейчас занимает пост председателя совета директоров российской компании “Роснефть“ и председателя комитета акционеров компании “Nord Stream AG“ — собственника и оператора трубопровода “Северный поток“, по которому в Германию идут поставки российского газа.

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Напомним, что на территории украинского Крыма 16 марта 2014 года состоялся непризнанный мировым сообществом так называемый “референдум“ о статусе полуострова, проводимый под контролей вооруженных людей без опознавательных знаков, так называемых “зеленых человечков“.

Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о “включении Крыма в состав РФ“. Затем Россия аннексировала украинскую территорию.

Украина, Европейский союз и США не признали результаты голосования на так называемом “референдуме“ и ввели санкции против России.

Как сообщалось, в октябре 2018 в апреле 2015 года сепаратисты планировали захватить юг Одесской области и провозгласить “Бессарабскую народную республику“. Об этом в рамках выступления на Ukrainian week in London заявил глава СБУ Василий Грицак.

В январе 2019 СБУ показало фильм о шпионах, "ихтамнетах" и гибридной войне.

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Теги: Германия, Россия, Крым
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Комментариев (14)
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Lyonya-Space    15.06.2019, 11:30
Оценка:  -1
Lyonya-Space
То, что он давно является марионеткой кремля - ни для кого не секрет!
Он кажется ещё в долях то-ли в Газпром, то-ли что-то связанное с добычей нефти.
Via_dolorosa    15.06.2019, 11:23
Оценка:  -1
Via_dolorosa
Ну так поселите его в этом Крыму месяца на 3-4 (а лучше на год), на ту еду завозную низкого качества их лекарства гавняные. Пусть поживёт скрепами и духовностью на пенсию расиянина. А так конечно живя в процветающей Германии на деньги газ_прома гавкать чей там крым каждый может.
Lyonya-Space    15.06.2019, 11:31
Оценка:  0
Lyonya-Space
Совершенно верно!
И не только его туда, а со всей семьёй, для полноты ощущений!
Катилин    15.06.2019, 11:09
Оценка:  0
Катилин
А чего "якобы"? Он якобы выступал? Или не было референдума? Что именно "якобы" Или агрессия там была, просто не стрелял никто и мирно не бросал коктейли молотова?=)) Клоуны.
Coюзник    15.06.2019, 11:25
Оценка:  -1
Coюзник
Особенно "мирно" выглядели снайперы на здании Верховного Совета Крыма в 2014 году
chytan    15.06.2019, 11:07
Оценка:  0
chytan
Вместо совести кремлевское бабло !
Aud    15.06.2019, 11:05
Оценка:  +1
Aud
Отцы Шредера и Пу, Польшу в 39м тоже "законно" поделили..
Катилин    15.06.2019, 11:13
Оценка:  0
Катилин
Отдай обратно полякам Лемберг, восстанови справедливость.
Paul_Knox    15.06.2019, 11:04
Оценка:  0
Paul_Knox
За деньги можно купить все... даже немецкого канцлера и прочих шлюхеров
Spiarmint    15.06.2019, 10:59
Оценка:  0
Spiarmint
Сейчас занимает пост председателя совета директоров российской компании “Роснефть“ и председателя комитета акционеров компании “Nord Stream AG“ — собственника и оператора трубопровода “Северный поток“, по которому в Германию идут поставки российского газа
Coюзник    15.06.2019, 10:56
Оценка:  +1
Coюзник
Я так думаю что немецким бизнесменам больше по душе "законно" аннексированый Кенесберг ...
Coюзник    15.06.2019, 10:57
Оценка:  0
Coюзник
и если там провести "референдум" то 90% населения захочет в преуспевающую Германию
Катилин    15.06.2019, 11:14
Оценка:  +1
Катилин
Он не аннексирован, а захвачен и взят в качестве компенсации, так же как Гданьск, к примеру.
Духовный_скреп    15.06.2019, 10:48
Оценка:  +3
Духовный_скреп
Купленный с потрохами запроданец,пользующийся благами европейской цивилизации и восхваляющий за деньги газпрома скрепную вонь и отсталость.
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