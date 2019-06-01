В Берлине ночью эвакуировали три тысячи человек из-за бомбы

Найденную накануне 100-килограммовую бомбу обезвредили после полуночи, как только закончили эвакуацию людей.

Около трех тысяч человек должны были покинуть свои дома в связи с обезвреживанием бомбы времен Второй мировой войны, обнаруженной в центре Берлина. Об этом в субботу, 15 июня, сообщает телерадиокомпания RBB со ссылкой на полицию.

100-килограммовую американскую бомбу времен Второй мировой войны нашли в пятницу днем во время строительных работ недалеко от Александерплац в центральной части Берлина.

По данным СМИ, около трех тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. На оцепленной территории в радиусе 300 метров от места находки также находился дом престарелых. Движение транспорта было приостановлено. После полуночи, когда эвакуация жителей была завершена, началась операция по обезвреживанию.

Около 01.45 ночи по местному времени полиция сообщила об успешном завершении операции.

Напомним, весной прошлого года в Берлине из-за найденной бомбы эвакуировали 10 тысяч человек. А до этого в Германии из-за бомбы эвакуировали 26 тысяч человек.

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