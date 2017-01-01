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В Молдове обещают завести уголовное дело на лидеров Демпартии

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Пришедшее к власти правительство Санду грозит уголовными преследованиями своим бывшим оппонентам.
Кабмин Молдовы
Кабмин Молдовы
novostipmr.com

Против лидера ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка, а также руководителя партии Шор Илана Шора будут заведены уголовные дела. Об этом в субботу, 15 июня, сообщил вице-премьер, глава МВД Молдовы Андрей Нэстасе, сообщает ТАСС.

"Конечно, будут [уголовные дела]", - ответил Нэстасе, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. При этом он отказался комментировать сообщение пресс-службы ДПМ о выезде Плахотнюка из страны.

"Из разных соображений не могу сказать о местонахождении Плахотнюка и Шора", - отметил Нэстасе.

Также в субботу Кабинет министров Майи Санду собрался на первое заседание в здании правительства, которое накануне было разблокировано сторонниками Демократической партии.

Санду в сопровождении министров беспрепятственно вошла в здание. По дороге премьер сообщила, что приветствует решение демократов, пообещав выйти на брифинг после заседания в 11:00.

Политический кризис в Молдавии близок к разрешению после того, как демократы решили уступить, а их сторонники разблокировали входы в государственные учреждения. Через несколько часов после єтого, по даннім молдавских СМИ, руководство Демпартии экстренно покинуло страну.

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Теги: уголовное дело, Молдова, политический кризис
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Источник: korrespondent.net

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