Сбежавшим молдавским политикам грозят экстрадицией

На земле не так много мест, где они смогут спрятаться, сказала глава кабинета министров Санду.

Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду в субботу, 15 июня, заявила, что власть сделает все возможное для того, чтобы вернуть в страну сбежавших политиков, сообщает Рoint.

Санду заявила, что лидеры Демократической партии не смогут жить спокойно.

"Я видела некоторых румынских политиков, которые уехали в Коста-Рику и были экстрадированы. На земле не так много мест, где они смогут спрятаться", - заявила премьер-министр Молдовы.

Также она сообщила, что они придут к тому, что в стране будет независимая прокуратура, которая будет требовать их экстрадиции и наказания.

"Очевидно, что есть вероятность их попытки взять реванш, они могут вернуться и попытаться восстановить свои силы, но им будет очень сложно, так как граждане почувствовали вкус свободы, и я уверена, что мы никогда не позволим никому делать то, что сделал Плахотнюк", - отметила Санду.

Тем временем в пресс-службе Демократической партии Молдовы сообщили, что лидер партии, молдавский политик и олигарх Владимир Плахотнюк уехал из страны к семье на несколько дней.

Политический кризис в Молдавии близок к разрешению после того, как демократы решили уступить, а их сторонники разблокировали входы в государственные учреждения. Через несколько часов после этого, по данным молдавских СМИ, руководство Демпартии экстренно покинуло страну.

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