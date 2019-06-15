Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Режиссер "Ромео и Джульетты" и "Укрощения строптивой", обладатель двух Эмми умер в возрасте 96 лет в своем доме в Риме.

Итальянский режиссер кино и театра Франко Дзеффирелли скончался на 97-м году жизни, у себя дома в Риме. Об этом сообщает BBC в субботу, 15 июня.

Франко Дзеффирелли страдал от продолжительной болезни, но в последние месяцы его состояние ухудшилось.

Дзеффирелли имел две номинации на Оскар, две статуэтки Эмми и награду Британской академии кино и телеискусств (BAFTA). Он более полувека посвятил профессии - начал снимать кино сразу после Второй мировой войны, где был партизаном Итальянского движения Сопротивления, и продолжал выпускать фильмы вплоть до нулевых.

Он был открытым геем и некоторое время состоял в отношениях с режиссером Лукино Висконти.

Он снял несколько фильмов по пьесам Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой" (1967), "Ромео и Джульетта" (1968), "Гамлет" (1990). Он также поставил в театре "Отелло", "Гамлета", "Много шума из ничего".

Среди других известных его фильмов - "Иисус из Назарета" (1977), "Бесконечная любовь" (1981), "Травиата" (1983), "Отелло" (1986), "Воробей" (1993), "Джейн Эйр" (1996 ), "Чай с Муссолини" (1999).

Напомним, что ранее умер режиссер Георгий Данелия.

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