Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Протесты в Гонконге: Власть отменила поправки к закону об экстрадиции

Комментариев: 0
Кэрри Лэм удовлетворила желание протестующих и отклонила поправки к закону, потому что они "вызывали много разногласий".
Лидер Гонконга Кэрри Лэм отменила поправки к закону об экстрадиции
Лидер Гонконга Кэрри Лэм отменила поправки к закону об экстрадиции

Лидер Гонконга отклонила поправки к закону об экстрадиции, которые позволяли выдавать Китаю людей, подозреваемых там в уголовных преступлениях. Об этом сообщает The Guardian в субботу, 15 июня.

Лэм отложила поправки на неопределенное время после недели массовых протестов. Насилие со стороны полиции, которая использовала дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ, возмутило протестующих и поставило под удар городские власти.

На пресс-конференции Лэм заняла оборонительную позицию и настаивала, что ее единственной ошибкой была неудачная коммуникационная стратегия. Она продолжила защищать законопроект, настаивая что он критически важен для безопасности Гонконга, и пообещала возобновить рассмотрение улучшенной версии после дальнейших консультаций.

Тем не менее, Кэрри Лэм отрицает, что пошла на поводу у протестующих.

"Я приняла решение не для того, чтобы умиротворить людей или, как некоторые говорили, восстановить мою испорченную репутацию", - сказала Лэм, неоднократно отмахиваясь от вопросов о том, планирует ли она уйти в отставку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, экстрадиция, Гонконг, протесты в Гонконге
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь