Протесты в Гонконге: Власть отменила поправки к закону об экстрадиции

Кэрри Лэм удовлетворила желание протестующих и отклонила поправки к закону, потому что они "вызывали много разногласий".

Лидер Гонконга отклонила поправки к закону об экстрадиции, которые позволяли выдавать Китаю людей, подозреваемых там в уголовных преступлениях. Об этом сообщает The Guardian в субботу, 15 июня.

Лэм отложила поправки на неопределенное время после недели массовых протестов. Насилие со стороны полиции, которая использовала дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ, возмутило протестующих и поставило под удар городские власти.

На пресс-конференции Лэм заняла оборонительную позицию и настаивала, что ее единственной ошибкой была неудачная коммуникационная стратегия. Она продолжила защищать законопроект, настаивая что он критически важен для безопасности Гонконга, и пообещала возобновить рассмотрение улучшенной версии после дальнейших консультаций.

Тем не менее, Кэрри Лэм отрицает, что пошла на поводу у протестующих.

"Я приняла решение не для того, чтобы умиротворить людей или, как некоторые говорили, восстановить мою испорченную репутацию", - сказала Лэм, неоднократно отмахиваясь от вопросов о том, планирует ли она уйти в отставку.

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