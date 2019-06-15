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РФ: Москва и Минск согласовали 90% вопросов интеграции

Комментариев: 2
Если три недели назад речь шла о 70%, то сейчас можно говорить о 90%, заявил российский министр.
Орешкин рассказал о переговорах РФ и Беларуси
Орешкин рассказал о переговорах РФ и Беларуси

Позиции России и Беларуси в вопросах интеграции сблизились на 90%. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, сообщает в субботу, 15 июня, агентство РИА Новости.

"Если вы помните, три недели назад, когда премьер-министр Белоруссии приезжал, во вступительном слове в дискуссии с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым – ред.) называл цифру в 70%. Я думаю, что сейчас уже можно сказать, что у нас 90% документа согласовано", - сказал.

По словам Орешкина, обе стороны постепенно движутся к отметке 100%, а разговор между премьерами России и Белоруссии может состояться на следующей неделе.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ставит целью не объединение России и Беларуси, а строительство союзного государства.

До этого президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условия союза Беларуси с Россией. По его словам, главный принцип возможного союза Беларуси и РФ - равные условия для всех граждан и "постулат суверенитета".

СССР - 2? Как объединяются Россия и Беларусь

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Теги: Россия, Беларусь, Путин, Лукашенко, объединение, интеграция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВАТА_FUCK    15.06.2019, 18:48
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Хвостом вилял Лукашенко, а на член насадили Беларусь!
vicinq    15.06.2019, 18:35
Оценка:  0
vicinq
Все проеб..и Беларуссь просрал Лукашенко государство...
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