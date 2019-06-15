Новая президент Словакии приняла присягу

Зузана Чапутова стала первой женщиной президентом Словакии. По счету она пятая президент независимой Словакии со времени раскола Чехословакии в 1993 году.

Юристка и активистка Зузана Чапутова приняла присягу и стала президентом Словакии. Об этом сообщает Associated Press в субботу, 15 июня.

"Я здесь не для того, чтобы управлять, я здесь для того, чтобы служить", - сказала Чапутова во время инаугурации.

Во втором туре президентских выборов в Словакии Чапутова набрала 58,41% голосов избирателей. Она была вице-президентом оппозиционной партии Прогрессивная Словакия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet