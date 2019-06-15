Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Новая президент Словакии приняла присягу

Комментариев: 1
Зузана Чапутова стала первой женщиной президентом Словакии. По счету она пятая президент независимой Словакии со времени раскола Чехословакии в 1993 году.
Зузана Чапутова стала пятым президентом Словакии
Зузана Чапутова стала пятым президентом Словакии

Юристка и активистка Зузана Чапутова приняла присягу и стала президентом Словакии. Об этом сообщает Associated Press в субботу, 15 июня.

"Я здесь не для того, чтобы управлять, я здесь для того, чтобы служить", - сказала Чапутова во время инаугурации.

Во втором туре президентских выборов в Словакии Чапутова набрала 58,41% голосов избирателей. Она была вице-президентом оппозиционной партии Прогрессивная Словакия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Выборы, президент, Словакия, инаугурация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    15.06.2019, 18:35
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
ООО!!! Какая женщина!!! Нам бы такую!! Почему у нас одни носатые старушки-колясочницы баллотируются!!??
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь