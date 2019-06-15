Новая президент Словакии приняла присягу
Зузана Чапутова стала первой женщиной президентом Словакии. По счету она пятая президент независимой Словакии со времени раскола Чехословакии в 1993 году.
Юристка и активистка Зузана Чапутова приняла присягу и стала президентом Словакии. Об этом сообщает Associated Press в субботу, 15 июня.
"Я здесь не для того, чтобы управлять, я здесь для того, чтобы служить", - сказала Чапутова во время инаугурации.
Во втором туре президентских выборов в Словакии Чапутова набрала 58,41% голосов избирателей. Она была вице-президентом оппозиционной партии Прогрессивная Словакия.
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