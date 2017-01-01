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Стали известны подробности миграционного договора США и Мексики

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Новый договор предусматривает, что мигрантов из третьих стран США будет высылать в Мексику.
Мигранты штурмуют мексиканскую границу
Мигранты штурмуют мексиканскую границу

Мексика опубликовала полный текст миграционного договора с США. Документ дополняет соглашение, подписанное 7 июня. Об этом сообщает DW в субботу, 15 июня.

МИД Мексики подчеркивает, что документ является «обязательным к исполнению двусторонним договором», согласно которому страны должны немедленно начать консультации «с целью разработки остаточных условий двустороннего соглашения о миграции».

Именно будущий договор будет регламентировать обработку мексиканскими властями заявок про получения убежища от граждан третьих стран. Мексика также будет принимать людей, которым США отказали предоставить убежище.

Мексика также согласилась усилить свою южную границу 6 тысячами солдат Национальной гвардии.

Напомним, что ранее Трамп отложил введение пошлин на импорт из Мексики.

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Теги: США, Мексика, беженцы, договор, миграция
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Источник: korrespondent.net

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