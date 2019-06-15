Корь в Нью-Йорке: город запретил отказ от прививок из-за религии

Теперь без справки о прививках дети не смогут посещать школы в Нью-Йорке. Так власти пытаются справиться с эпидемией кори.

В Нью-Йорке законодатели проголосовал за запрет отказа от прививок из религиозных соображений. Об этом сообщает ВВС в субботу, 15 июня.

Большая часть эпидемии кори в Нью-Йорке прошла в ортодоксальном иудейском обществе. Американский центр контроля болезней предупреждает, что США, где полностью побороли корь в 2000 году, снова в опасности, так как количество заболеваний достигло наивысшей отметки за 27 лет.

Новый закон запрещает детям отказываться от прививок из соображений религии.

"Я не знаю ничего в Торе, Библии или Коране, что предполагало бы, что вам не стоит вакцинироваться", - заявил депутат Джеффри Диновитц, который предложит законопроект.

По словам сенатора Брэда Хойлмана, так власти пытаются защитить права детей и взрослых с ослабленным из-за болезни иммунитетом, беременных женщин и новорожденных детей, которым нельзя вакцинироваться по независящим от них обстоятельствам.

Оппозиция кричала "позор", а один мужчина в религиозном одеянии даже пригрозил Диновитцу расправой.

"Я уверен, что коридоры теперь очень опасны для меня", - прокомментировал угрозу депутат.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала года в Украине от кори умерли 18 человек.

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