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Корь в Нью-Йорке: город запретил отказ от прививок из-за религии

Комментариев: 1
Теперь без справки о прививках дети не смогут посещать школы в Нью-Йорке. Так власти пытаются справиться с эпидемией кори.
В Нью-Йорке запретили отказываться от вакцинации
В Нью-Йорке запретили отказываться от вакцинации
4mama

В Нью-Йорке законодатели проголосовал за запрет отказа от прививок из религиозных соображений. Об этом сообщает ВВС в субботу, 15 июня.

Большая часть эпидемии кори в Нью-Йорке прошла в ортодоксальном иудейском обществе. Американский центр контроля болезней предупреждает, что США, где полностью побороли корь в 2000 году, снова в опасности, так как количество заболеваний достигло наивысшей отметки за 27 лет.

Новый закон запрещает детям отказываться от прививок из соображений религии.

"Я не знаю ничего в Торе, Библии или Коране, что предполагало бы, что вам не стоит вакцинироваться", - заявил депутат Джеффри Диновитц, который предложит законопроект.

По словам сенатора Брэда Хойлмана, так власти пытаются защитить права детей и взрослых с ослабленным из-за болезни иммунитетом, беременных женщин и новорожденных детей, которым нельзя вакцинироваться по независящим от них обстоятельствам.

Оппозиция кричала "позор", а один мужчина в религиозном одеянии даже пригрозил Диновитцу расправой.

"Я уверен, что коридоры теперь очень опасны для меня", - прокомментировал угрозу депутат.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала года в Украине от кори умерли 18 человек.

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Теги: США, Нью-Йорк, вакцинация, корь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    15.06.2019, 19:58
Оценка:  0
VSHIVANKA
КОРЬ В НЬЮ - ЙОРКЕ ОТ ЭУРОПЭЙЦИВ ....
ЩЕНЯ ВМЭРЛА ?
СУГС ??? )))
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