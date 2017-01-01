В Лондоне два подростка погибли за несколько минут. Мэр "обескуражен"

В городе наблюдают рост насильственных преступлений. В ночь на 15 июня там зарезали четырех человек и еще одного застрелили.

Мэр Лондона Садик Хан "обескуражен" тем, что двух подростков убили с разницей в несколько минут в двух разных районах Лондона. Об этом городской глава написал на своей странице в Twitter.

Полиция задержала 14 человек по трем инцидентам, в двух из которых погибли подростки. Инциденты произошли с разницей в 12 минут.

В полицию позвонили в 16.42 в пятницу, 14 июня, после того, как 18-летний парень умер от удара ножом на месте преступления. Там же задержали шестерых парней - все в возрасте от 16 до 19 лет.

Потом, в 16.54, вооруженную полицию вызвали с жалобами на стрельбу. На месте преступления правоохранители обнаружили тело 19-летнего парня, умершего от пулевых ранений. Полиция задержала троих парней и девушку, всех в возрасте от 16 до 17 лет, по подозрению в убийстве.

Наконец, в 3.22 утра в субботу, 15 июня, троих мужчин зарезали в районе Клэпхэм, на юге Лондона, и других четверых мужчин задержали.

Полиция отмечает, что количество ножевых ранений увеличилось в половину в течение последних пяти лет.

Напомним, что ранее в лондонской мечети мужчина с молотком напал на прихожан.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet