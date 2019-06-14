Посреди пустыни в Аризоне нашли тело 6-летней индианки

Тело девочки из Индии полиция нашла в пустыне в Аризоне. Ребенок умер от солнечного удара.

Пограничники США нашли тело 6-летней девочки из Индии посреди пустыни в Аризоне. Девочка перегрелась до смерти после того, как пересекла границу между Мексикой и США. Об этом со ссылкой на пограничников сообщает CNN в субботу, 15 июня.

В ведомстве сообщают, что девочка передвигалась с группой людей, которых контрабандисты заставили пересекать границу в опасном и отдаленном месте.

Судмедэксперт пришел к выводу, что 6-летняя Гурупреет Каур умерла от гипертермии (перегрева). Температуры в районе, где агенты нашли ее тело, достигала 42 градусов по Цельсию.

В последние годы число индийских мигрантов, пересекающих мексиканско-американскую границу, быстро растет. В 2017 году полиция задержала там 2 943 индийских мигранта, а в 2018 - уже 8 997.

Как сообщалось ранее, стали известны подробности миграционного договора США и Мексики.

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