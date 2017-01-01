В Воронежской области РФ лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус: семеро погибли сразу, еще один человек умер в больнице.

В России в ДТП погибли восемь человек ГУ МВД России по Воронежской области

В Воронежской области Российской Федерации в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погибли сразу семь человек. Еще двое получили травмы, один из них скончался в больнице, сообщает пресс-служба главка МВД в области.

"Сегодня в 20.26 часов на 59 км автодороги Воронеж-Луганск в Бобровском районе Воронежской области произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus, двигавшегося в направлении Воронежа, и микроавтобуса Volkswagen Transporter, в результате которого 8 человек погибли и пострадала 10-летняя девочка. По предварительным данным, водитель Ford Focus не справился с управлением транспортного средства и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом", - говорится в сообщении.

По данным российских СМИ, после ДТП были госпитализированы мать и ее 10-летняя дочь. Мать от полученных травм скончалась.

Напомним, сегодня утром в Киеве в масштабном ДТП погибли четыре человека.

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