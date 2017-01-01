До 50 тысяч евро. Италия будет штрафовать за спасение мигрантов

Негосударственные организации, которые помогают тонущим мигрантам добраться до берега, будут платить штрафы.

Правительство Италии издало новый указ, согласно которому неправительственные организации, которые отправляют лодки, чтобы доставить мигрантов в Италию, будут платить штрафы до 50 тысяч евро. Об этом сообщает The Guardian в субботу, 15 июня.

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ, который предложил ультра-правый министр внутренних дел Маттео Салвини.

Указ уже окрестили "объявлением войны неправительственным организациям, которые спасают жизни в море". Премьер-министр страны обвинения отрицает и говорит, что указ призван "увеличить прозрачность" неправительственных организаций.

Итальянское правительство уже несколько раз запрещало кораблям спасателей пристать к берегу. В 2018 году в Средиземном море погибли по меньшей мере 1 150 мигрантов при попытке доплыть до Италии из Ливии.

Согласно данным Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в 2019 году в Италию прибыли 1 940 человек из северной Африки и еще почти 350 погибли по пути. Таким образом, смертность такой переправы составляет больше 15%.

Напомним, ранее сообщалось, что посреди пустыни в Аризоне нашли тело 6-летней индианки. Девочка в составе нелегальной группы мигрантов пыталась попасть в США.

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