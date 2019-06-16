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Трамп предрек "невиданный крах" экономике США

Комментариев: 2
Американский лидер уверен, что если он не победит на выборах в 2020 году, рынкам страны грозит масштабный обвал.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика потерпит "невиданный крах", если он не одержит победу на выборах в 2020 году. Об этом американский лидер написал в Twitter 15 июня.
 
"Экономика Трампа бьет рекорды, и многие еще впереди… Тем не менее если кто-то, кроме меня, победит в 2020 году (я хорошо знаю это соревнование), то будет крах рынков, которого ранее еще не видели! Сохраним Америку великой!", - подчеркнул Трамп.
 
Ранее американский лидер заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году. 
 
 
Напомним, в ежегодном послании к Конгрессу Трамп отметил, что его администрация добилась "стремительного прогресса" в экономике, а вооруженные силы страны стали самыми мощными в мире.

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Теги: США, экономика, выборы в США, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VikaGraum    16.06.2019, 00:38
Оценка:  +1
VikaGraum
Ну конечно, все рынки рухнут. А еще, на следующий день после того, как выберут не меня, Солнце перестанет всходить на Востоке, наступит Вечная Ночь и придут Белые Ходоки.
Да-а... Надо срочно получать гражданство США, чтобы проголосовать за Трампа, а то кранты.
Ira0958    16.06.2019, 00:28
Оценка:  +1
Ira0958
Врёт
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