Трамп предрек "невиданный крах" экономике США
Американский лидер уверен, что если он не победит на выборах в 2020 году, рынкам страны грозит масштабный обвал.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика потерпит "невиданный крах", если он не одержит победу на выборах в 2020 году. Об этом американский лидер написал в Twitter 15 июня.
"Экономика Трампа бьет рекорды, и многие еще впереди… Тем не менее если кто-то, кроме меня, победит в 2020 году (я хорошо знаю это соревнование), то будет крах рынков, которого ранее еще не видели! Сохраним Америку великой!", - подчеркнул Трамп.
The Trump Economy is setting records, and has a long way up to go....However, if anyone but me takes over in 2020 (I know the competition very well), there will be a Market Crash the likes of which has not been seen before! KEEP AMERICA GREAT— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2019 г.
Ранее американский лидер заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.
Напомним, в ежегодном послании к Конгрессу Трамп отметил, что его администрация добилась "стремительного прогресса" в экономике, а вооруженные силы страны стали самыми мощными в мире.
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Да-а... Надо срочно получать гражданство США, чтобы проголосовать за Трампа, а то кранты.