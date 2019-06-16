Трамп предрек "невиданный крах" экономике США

Американский лидер уверен, что если он не победит на выборах в 2020 году, рынкам страны грозит масштабный обвал.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика потерпит "невиданный крах", если он не одержит победу на выборах в 2020 году. Об этом американский лидер написал в Twitter 15 июня.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet