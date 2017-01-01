Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Британия направит спецназ в Персидский залив - СМИ

Комментариев: 0
Лондон решил усилить защиту своих судов после нападения на танкеры в водах Оманского залива.
Британские морские пехотинцы
Британские морские пехотинцы
 
Командование Королевского военно-морского флота Великобритании направит в район Персидского залива 100 спецназовцев для защиты британских судов после инцидента с танкерами в Оманском заливе. Об этом в субботу, 15 июня, сообщила газета The Times.

По информации издания, задача по обеспечению охраны судов возложена на морских пехотинцев 42-го десантно-диверсионного отряда, который базируется возле Плимута. 

Они сформируют подразделение сил быстрого реагирования, которое будет базироваться на новой британской военно-морской базе в Бахрейне.

Отмечается, что с этой базы спецназовцы будут выходить в море на военных кораблях, которые осуществляют патрулирование вод Персидского залива, и защищать следующие через Ормузский пролив британские корабли от угрозы нападения малых судов, а также от мин и противокорабельных ракет.

Ранее официальный Лондон обвинил Тегеран в причастности к инциденту с танкерами в Оманском заливе. 

Напомним, 13 июня стало известно о нападении на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. 

В США заявили, что за инцидентом стоит Иран. Тегеран категорически отвергает обвинения о причастности к атакам.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Британия, корабли, спецназ, Великобритания, защита, Персидский залив
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь