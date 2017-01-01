Британия направит спецназ в Персидский залив - СМИ
По информации издания, задача по обеспечению охраны судов возложена на морских пехотинцев 42-го десантно-диверсионного отряда, который базируется возле Плимута.
Они сформируют подразделение сил быстрого реагирования, которое будет базироваться на новой британской военно-морской базе в Бахрейне.
Отмечается, что с этой базы спецназовцы будут выходить в море на военных кораблях, которые осуществляют патрулирование вод Персидского залива, и защищать следующие через Ормузский пролив британские корабли от угрозы нападения малых судов, а также от мин и противокорабельных ракет.
Ранее официальный Лондон обвинил Тегеран в причастности к инциденту с танкерами в Оманском заливе.
Напомним, 13 июня стало известно о нападении на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар.
В США заявили, что за инцидентом стоит Иран. Тегеран категорически отвергает обвинения о причастности к атакам.
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