Британия направит спецназ в Персидский залив - СМИ

По информации издания, задача по обеспечению охраны судов возложена на морских пехотинцев 42-го десантно-диверсионного отряда, который базируется возле Плимута.

Они сформируют подразделение сил быстрого реагирования, которое будет базироваться на новой британской военно-морской базе в Бахрейне.

Отмечается, что с этой базы спецназовцы будут выходить в море на военных кораблях, которые осуществляют патрулирование вод Персидского залива, и защищать следующие через Ормузский пролив британские корабли от угрозы нападения малых судов, а также от мин и противокорабельных ракет.

Ранее официальный Лондон обвинил Тегеран в причастности к инциденту с танкерами в Оманском заливе.

Напомним, 13 июня стало известно о нападении на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар.

В США заявили, что за инцидентом стоит Иран. Тегеран категорически отвергает обвинения о причастности к атакам.