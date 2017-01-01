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Трамп сомневается в существовании НЛО

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Американский лидер не верит заявлениям пилотов о летательных аппаратах неизвестной принадлежности.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп сомневается в существовании неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News 15 июня.

"Они (летчики - ред.) ВМС США действительно говорят об этом, и я видел, читал, слышал. И у меня действительно была одна очень короткая встреча по этому вопросу. Но люди говорят, что они видят НЛО. Верю ли я в это? Не особенно", - отметил Трамп.

Таким образом он прокомментировал информацию о возросшем числе заявлений пилотов, видевших НЛО.

Говоря о возможном существовании внеземной жизни, Трамп указал, что "наши великие пилоты об этом знали бы".

"Они видят вещи, немного отличающиеся от прошлого. Так что посмотрим. Мы наблюдаем, и вы узнаете об этом первыми", - добавил американский лидер.

Ранее сообщалось, что американец снял на видео необычное транспортное средство, напоминающее летающую тарелку. 

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Теги: США, НЛО, Трамп, пилот, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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