Трамп сомневается в существовании НЛО

Американский лидер не верит заявлениям пилотов о летательных аппаратах неизвестной принадлежности.

Президент США Дональд Трамп сомневается в существовании неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News 15 июня.

"Они (летчики - ред.) ВМС США действительно говорят об этом, и я видел, читал, слышал. И у меня действительно была одна очень короткая встреча по этому вопросу. Но люди говорят, что они видят НЛО. Верю ли я в это? Не особенно", - отметил Трамп.

Таким образом он прокомментировал информацию о возросшем числе заявлений пилотов, видевших НЛО.



Говоря о возможном существовании внеземной жизни, Трамп указал, что "наши великие пилоты об этом знали бы".

"Они видят вещи, немного отличающиеся от прошлого. Так что посмотрим. Мы наблюдаем, и вы узнаете об этом первыми", - добавил американский лидер.



Ранее сообщалось, что американец снял на видео необычное транспортное средство, напоминающее летающую тарелку.

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