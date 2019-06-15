В Нотр-Дам состоялась первая служба после пожара

В целях безопасности только 30 человек были допущены в храм, сильно пострадавший при пожаре. Все они одели каски.

В соборе Парижской Богоматери в субботу, 15 июня, впервые после разрушительного пожара провели церковную службу. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на французские СМИ.

Отмечается, что службу провел архиепископ Парижа монсеньор Мишель Опети. В целях безопасности в храм были допущены лишь около 30 человек, которые одели каски.

Половина из присутствующих - священнослужители, а другая - реставраторы, волонтеры и просто верующие.

For the first time since the devastating fires of April 15th, the Creed is solemnly chanted in Latin, once more in the Cathedral of Notre-Dame de Paris pic.twitter.com/GhDOg6bxDx — Catholic Sat (@CatholicSat) June 15, 2019

Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, который продолжался более 12 часов. Зданию был нанесен значительный ущерб: обрушился его шпиль, крыша, колонны в нефе и часы.

Над восстановлением Нотр-Дам трудятся до 150 рабочих, которые разбирают обломки и укрепляют структуру архитектурного памятника.

Ранее бизнесмены и обычные французские граждане обещали собрать на восстановление собора 850 миллионов евро. Однако пока поступило лишь около 10% от этой суммы.

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