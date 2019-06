В Нотр-Дам состоялась первая служба после пожара

В соборе Парижской Богоматери в субботу, 15 июня, впервые после разрушительного пожара провели церковную службу. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на французские СМИ.

Отмечается, что службу провел архиепископ Парижа монсеньор Мишель Опети. В целях безопасности в храм были допущены лишь около 30 человек, которые одели каски.

Половина из присутствующих - священнослужители, а другая - реставраторы, волонтеры и просто верующие.

For the first time since the devastating fires of April 15th, the Creed is solemnly chanted in Latin, once more in the Cathedral of Notre-Dame de Paris pic.twitter.com/GhDOg6bxDx