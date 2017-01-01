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У берегов Новой Зеландии произошло сильное землетрясение

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Магнитуда подземных толчков составила 7,2, очаг залегал на глубине 34,4 км. О погибших и пострадавших не сообщается.
У берегов Новой Зеландии произошло сильное землетрясение
earthquake.usgs.gov

Возле берегов Новой Зеландии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2. Об этом 15 июня сообщила Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что подземные толчки произошли 15 июня в 22.55 по времени UTC (16 июня 01.55 по киевскому времени).

Очаг стихии залегал на глубине 34,4 км, а эпицентр располагался на расстоянии в 103 км к северо-востоку от острова Л’Эсперанс.

Информации о жертвах или разрушениях нет.

Кроме того, в 21.56 по UTC (16 июня 00:56 по киевскому времени) у берегов островного королевства Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Его эпицентр располагался в 97 км к северо-востоку от города Охонуа на острове Эуа, а очаг залегал на глубине десять км.

О возможных разрушениях, жертвах или угрозе цунами также не сообщалось.

Ранее сообщалось, что землетрясение 2016 года сдвинуло два острова Новой Зеландии.

В Новой Зеландии обнаружили гигантский разлом

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Теги: Новая Зеландия, Тихий океан, магнитуда, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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