СМИ: В ЕС обсуждают введение санкций против Мадуро

Особенно активно ограничения рассматривают Великобритания, Франция, Германия, Испания и Нидерланды.

Ряд стран ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также примерно десятка официальных лиц в республике. Об этом в субботу, 15 июня, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Как сообщили собеседники AP, в число государств, которые особенно активно обсуждают данные меры, входят Великобритания, Франция, Германия, Испания и Нидерланды.

В наибольшей степени санкции поддерживает Лондон. Речь идет о финансовых санкциях в отношении указанных лиц, а также о запрете для них на въезд в ЕС.

При этом подчеркивается, что окончательное решение пока не принято. Нет единого мнения, когда было бы целесообразно принять данные меры, а также нет уверенности относительно того, не помешают ли они диалогу между властями страны и лидерами оппозиции.

Как следует из материала, среди тех, в отношении кого введение санкций наиболее вероятно, министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес, а также министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

Как констатирует агентство, для введения Евросоюзом санкций в отношении президента Венесуэлы и других официальных лиц требуется согласие всех входящих в данное объединение государств.

Как сообщал Корреспондент.net, 23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Николаса Мадуро.

К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, страны Латинской Америки и большинство стран ЕС. Россия и Китай выразили поддержку Мадуро.

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