Саудовский принц обвинил Иран в атаке на танкеры

Вслед за Лондоном и Вашингтоном о причастности Тегерана к инциденту в Оманском заливе завил Эр-Рияд.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман обвинил Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе и призвал международное сообщество занять "решительную позицию". Об этом он заявил в интервью изданию Asharq Al-Awsat, которое было опубликовано 16 июня.

Наследный принц Саудовской Аравии подчеркнул, что "королевство не хочет войны в регионе, но оно без колебаний ответит любым угрозам своему народу, своему суверенитету или своим жизненно важным интересам".

Салман Аль Сауд уверен, что атака на нефтетанкеры, а также нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и на аэропорт Абха в королевстве (в этих инцидентах Эр-Рияд обвиняет хуситов, которых поддерживает Иран) "подчеркивают важность требований к международному сообществу, которое должно занять жесткую позицию против экспансионистского режима Тегерана".

Напомним, 13 июня стало известно о нападении на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар.

США возложили ответственностьза инцидент на Иран, их поддержала Великобритания.

Тегеран все обвинения отвергает.

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