Трамп назвал изменой статью NYT о кибератаках США на Россию

Американский лидер прокомментировал статью The New York Times в которой утверждается, что американские спецслужбы пытаются внедриться в российскую энергосистему.

Президент США Дональд Трамп заявил, что информация об активизации попыток США внедриться в российские электросети и усилении кибератак на Москву не соответствуют действительности. Об этом он написал в Twitter 16 июня.

Накануне газета The New York Times (NYT) опубликовала статью о том, что Вашингтон в течение последнего года участил попытки внедрить в энергосистему России вредоносные программы. С их помощью США якобы могут собирать информацию о российской энергосистеме, а также, предположительно, отключить какие-то ее элементы.

"Можете ли вы поверить в то, что находящаяся в упадке The New Yоrk Times опубликовала статью, в которой утверждается, что США существенно участили кибератаки против России", - отметил Трамп.

Американский лидер назвал действия газеты "виртуальным актом измены".

Он констатировал, что "сегодня коррумпированные СМИ готовы на все".

"Они сделают или заявят что угодно без малейших размышлений о последствиях. Они настоящие трусы и, без сомнения, являются врагами народа!", - подчеркнул президент США.

Напомним, в конце апреля Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times извинялась перед ним на коленях.

Трамп назвал выдумкой любой текст СМИ со ссылкой на анонимные источники

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