В Индии при чистке канализации в отеле задохнулись семь человек

Четверо работников санитарной службы и трое сотрудников отеля Даршсан погибли после вдыхания токсичных паров.

Семь человек задохнулись при чистке канализации в Индии AFP

Семь человек погибли во время чистки гостиничной канализации на западе Индии. Об этом сообщает BBC.

"Четверо работников санитарной службы и трое сотрудников отеля Даршсан потеряли сознание и погибли в пятницу вечером, после вдыхания токсичных паров. Их тела были обнаружены в селе Фартикуи, а владельцу отеля предъявлено обвинение в их смерти", - говорится в сообщении.

Местные власти пообещали оказать финансовую помощь родственникам погибших.

По данным полиции, инцидент произошел после того, как один из санитарных работников вошел в септик (локальное очистное оборудование, применяемое на стадии проектирования и строительства комплексных систем локальной очистки бытовых и хозяйственных сточных вод - ред). Когда он не вернулся из септика и не отвечал на звонки, три его коллеги спустились за ним, чтобы найти его.

Позже, когда ни один из четырех сотрудников санитарной службы не вышел на связь, к ним на помощь пошли три работника отеля, но они также потеряли сознание и погибли.

После того, как все семь пропали без вести, к месту событий приехали местные аварийные службы. В течение трехчасовой операции тела погибших извлекли из канализации.

"Все семеро были мертвы, потому что давление газа в баке было слишком высоким, но при этом мы смогли вынести их тела", - сказал местном журналисту пожарный офицер.

По оценкам Safai Karmachari Andolan - группы, которая проводит кампанию за прекращение санитарно-гигиенических работ - почти 1800 канализационных уборщиков умерли от удушья за последние 10 лет.

Как сообщалось, в центре Львова прогремел взрыв в канализации. Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работала ГСЧС и газовая служба.

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