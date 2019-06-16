Британка ежедневно пила виски и умерла в 112 лет
В Великобритании скончалась известная на весь мир долгожительница Грейс Джонс, которая на протяжении 62 лет пила по глотку виски каждый день. Об этом сообщила изданию Guardian ее дочь, 81-летняя Дейдре Маккарти.
Помимо своего почтенного возраста, женщина прославилась и не совсем стандартным "рецептом долгожительства" – Джонс называла причиной этого то, что последние 60 лет она пила виски на ночь.
Маккарти утверждает, что в детстве и подумать не могла, что о ее матери будет говорить вся страна. Женщина напомнила о хороших качествах своей родительницы – хорошем характере и ее чувстве юмора, назвала свою мать "исторической реликвией в подарочной упаковке".
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