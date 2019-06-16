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Британка ежедневно пила виски и умерла в 112 лет

Комментариев: 1
Жительница Великобритании Грейс Джонс, которая 60 лет ежедневно пила виски, дожила до 112 лет.
Грейс Джонс
Грейс Джонс
The Guardian

В Великобритании скончалась известная на весь мир долгожительница Грейс Джонс, которая на протяжении 62 лет пила по глотку виски каждый день. Об этом сообщила изданию Guardian ее дочь, 81-летняя Дейдре Маккарти.

Помимо своего почтенного возраста, женщина прославилась и не совсем стандартным "рецептом долгожительства" – Джонс называла причиной этого то, что последние 60 лет она пила виски на ночь.

Маккарти утверждает, что в детстве и подумать не могла, что о ее матери будет говорить вся страна. Женщина напомнила о хороших качествах своей родительницы – хорошем характере и ее чувстве юмора, назвала свою мать "исторической реликвией в подарочной упаковке".

Ранее ученые обнаружили главную причину старения. Также сообщалось, что найдены препараты, эффективно продлевающие жизнь.

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Теги: алкоголь, Британия, виски, долгожитель, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ira0958    16.06.2019, 08:48
Оценка:  0
Ira0958
по глотку стекломоя каждый пол часа! Слава Пукину !
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