ООН: Южному Судану угрожает массовый голод

В стране недоедают более 60 процентов населения. Многие жители Южного Судана оказались на грани голода.

Конфликт в Южном Судане с массовыми перемещениями населения, засухой и высокими ценами на продукты питания привел к крайне тяжелой ситуации с продовольствием. В стране недоедают более 60 процентов населения. Многие жители Южного Судана оказались на грани голода. Об этом сообщает ООН.

В новом докладе, подготовленном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), Всемирной продовольственной программой (ВПП) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), сообщается, что к концу июля этого года нехватку продовольствия будут испытывать примерно 6,96 млн южносуданцев. Более 21 тысячи из них окажутся на грани голодной смерти.

В ООН опасаются, что нынешний кризис может усугубиться, и призывают все международное сообщество прийти на помощь обездоленным жителям этой африканской страны. ФАО, ВПП и ЮНИСЕФ расширяют гуманитарные операции в наиболее пострадавших районах Южного Судана.

В Судане массовые протесты и столкновения с полицией

Ранее Совет безопасности Организации объединенных наций ввел эмбарго на поставки оружия в Южный Судан.

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