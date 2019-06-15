В Бразилии пилот посадил самолет без шасси

Лайнер вернулся в аэропорт через несколько минут после вылета, на его борту находилось 34 человека.

В международном аэропорту им. Эдуардо Гомеса в бразильском городе Манаусе пассажирский самолет ATR 42 совершил аварийную посадку, в результате чего два человека получили легкие травмы. Об этом сообщает телеканал Globo.

Отмечается, что в момент происшествия на борту ATR 42 находились 34 человека, двое из которых получили легкие ранения.

Лайнер, который должен был пройти по маршруту Манаус - Карауари, вернулся в аэропорт через несколько минут после вылета.

Известно, что во время посадки экипаж самолета не смог выпустить шасси, поэтому воздушное судно приземлилось на "брюхо".

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии при посадке столкнулись самолеты. Два легкомоторных самолетов столкнулись при заходе на посадку в аэродроме Худ. В результате аварии пилоты обоих самолетов погибли.

Напонмим, на аваиашоу в Польше упал самолет. Самолет упал в реку, спасатели пытаются добраться до пилота. Шоу было остановлено.

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