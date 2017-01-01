Германия поставит оружие воюющим странам в Йемене

Стоимость оружия, которое передадут для стран-участниц войны в Йемене, составляет более миллиард евро.

Правительство Германии с начала 2019 года одобрило поставки оружия на более миллиард евро для стран-участниц альянса под руководством Саудовской Аравии, которые принимают участие в войне в Йемене. Об этом сообщает DW.

Как сообщили в Министерстве экономики Германии, в период с 1 января по 5 июня Берлин утвердил 13 экспортных поставок оружия на 801,8 млн евро в Египет и 43 поставки в Объединенные Арабские Эмираты на сумму 206,1 млн евро.

Кроме того, несмотря на действие полного запрета на экспорт оружия в Саудовскую Аравию, немецкое правительство одобрило поставки специальных внедорожников в Эр-Рияд на 831 тыс евро.

В общем с начала года были одобрены 122 поставки военных товаров общей суммой в 1,1 млрд евро для восьми стран альянса.

Ранее сообщалось, что Украина выделит Йемену 10 млн грн гумпомощи. Соответствующее решение связано с исполнением указа президента Порошенко от 22 ноября 2018 года.

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