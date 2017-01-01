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У границ Латвии заметили российский военный фрегат

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Латвийские военные выяснили, что это фрегат “Адмирал Касатонов”.
Фрегат РФ замечен у границ Латвии
Фрегат РФ замечен у границ Латвии
wikipedia.org

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Вблизи государственной границы Латвии был замечен военный корабль “Адмирал Касатонов”, который принадлежит Российской Федерации. Об это сообщили на странице в Twitter Национальные вооруженные силы Латвии.

Латвийские военные сообщили, что иностранный корабль, который сегодня был замечен в эксклюзивной экономической зоне страны, был идентифицирован довольно быстро. Им оказался российский фрегат “Адмирал Касатонов“. Бортовой номер военного российского фрегата 431.

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Отмечается также, что корабль был зафиксирован на расстоянии 18,5 морской мили от территориальных вод Латвии.

Напомним, корабли РФ проведут стрельбы на Балтике на фоне учений НАТО. В море вышли корветы Бойкий и Стойкий, малые ракетные корабли Серпухов, Зеленый Дол, Ливень, Пассат, а также противолодочный корабль Алексин.

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Теги: Латвия, РФ, фрегат, граница
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