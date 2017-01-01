У границ Латвии заметили российский военный фрегат

Латвийские военные выяснили, что это фрегат “Адмирал Касатонов”.

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Вблизи государственной границы Латвии был замечен военный корабль “Адмирал Касатонов”, который принадлежит Российской Федерации. Об это сообщили на странице в Twitter Национальные вооруженные силы Латвии.

Латвийские военные сообщили, что иностранный корабль, который сегодня был замечен в эксклюзивной экономической зоне страны, был идентифицирован довольно быстро. Им оказался российский фрегат “Адмирал Касатонов“. Бортовой номер военного российского фрегата 431.

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Отмечается также, что корабль был зафиксирован на расстоянии 18,5 морской мили от территориальных вод Латвии.

LV ekskl. ekonom. zonā 18,5 j.j. no teritoriālās jūras bruņotie spēki 16.06. identificēja Krievijas BS “ADMIRAL GORSHKOV“ klases fregati “ADMIRAL KASATONOV“ ar borta Nr. 431. — NBS (@Latvijas_armija) 16 червня 2019 р.

Напомним, корабли РФ проведут стрельбы на Балтике на фоне учений НАТО. В море вышли корветы Бойкий и Стойкий, малые ракетные корабли Серпухов, Зеленый Дол, Ливень, Пассат, а также противолодочный корабль Алексин.