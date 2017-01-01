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Трамп советует Лондону немедленно заменить мэра

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Президент США давно не в восторге от лондонского градоначальника, во время своего последнего визита в Британию Трамп назвал мэра Лондона Садика Хана "отмороженным неудачником".
Трамп в социальных сетях воюет с мэром Лондона
Трамп в социальных сетях воюет с мэром Лондона
 
Президент США Дональд Трамп раскритиковал мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британская столица нуждается в его замене.
 
"Лондон нуждается в новом мэре как можно скорее. Хан – это катастрофа, и дальше будет еще хуже" - написал американский президент в Twitter.
 
 
Как отмечает BBC, при этом Трамп ретвитнул сообщение правой коментаторки Кэти Хопкинс, о всплеске насилия в Лондоне, в результате которого менее чем за 24 часа погибли трое человек и еще трое были ранены.
 
Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал "абсолютно ужасным" то, что Дональд Трамп использует "трагедии убийства людей, чтобы напасть на мэра".
 
Во время своего последнего визита в Британию Трамп назвал мэра Лондона Садика Хана "отмороженным неудачником" за то, что тот отрицал необходимость "расстилать красный ковер" перед американским президентом.
 
Хан сравнил риторику, которую использует президент США для сплочения своих сторонников, с "языком" фашистов XX века".
 
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Теги: США, Лондон, Великобритания, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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