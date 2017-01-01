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В Белом доме прокомментировали встречу Трампа с Зеленским

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Дата будущей встречи пока не назначена.
Пока даты встречи Трампа с Зеленским нет
Пока даты встречи Трампа с Зеленским нет
EPA/UPG

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Белый дом подтвердил, что они готовятся к встрече американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Между тем, окончательная дата встречи двух президентов пока неизвестна. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, передает УНН.

Я могу подтвердить, что приглашение на встречу были направлены, но дата не установлена, и мы пока ничего не объявляем, - сообщил собеседник издания.

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К слову, в Администрации украинского президента Зеленского ранее подтвердили, что Дональд Трамп официально пригласил украинского гаранта в Вашингтон.

Напомним, Зеленский поздравил Трампа с днем рождения. Украинский президент пожелал своему американскому коллеге "держать весь мир в движении".

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Теги: Трамп, Зеленский, Белый дом, АП, встреча
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