В Молдове задержали лидера пророссийской партии
В прокуратуре Молдовы заявляли, что политик обвиняется в организации преступной группировки, члены которой совершили два преступления — присвоение чужого имущества и покушение на убийство.
В Молдове правоохранительные органы задержали лидера пророссийской политической силы Наша партия Ренато Усатого, сообщает молдавская служба Радио Свобода.
Задержание произошло после того, как Усатый пересек пункт пропуска на границе Румынии и Молдовы.
Представители Нашей партии сообщают, что Усатого доставят в Кишинев в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью.
В прокуратуре Молдовы заявляли, что Усатый "обвиняется в организации преступной группировки, члены которой совершили два преступления — присвоение чужого имущества и покушение на убийство".
До того Усатый несколько лет проживал в Москве. Он решил вернуться в Молдову, чтобы "разобраться с уголовными делами", которые, по его словам, были открыты незаконно.
Напомним, что вечером 14 июня в Молдове старое правительство Павла Филипа в полном составе ушло в отставку.
До недавнего времени в стране действовали два правительства — новое правительство во главе с премьером Майей Санду и старое правительство Павла Филипа, который имел поддержку Конституционного суда.
Легитимность нового правительства Молдовы признали США, ЕС, а также РФ. Президент Игорь Додон высказался в поддержку правительства Санду.
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