В Молдове задержали лидера пророссийской партии

В Молдове правоохранительные органы задержали лидера пророссийской политической силы Наша партия Ренато Усатого, сообщает молдавская служба Радио Свобода.

Задержание произошло после того, как Усатый пересек пункт пропуска на границе Румынии и Молдовы.

Представители Нашей партии сообщают, что Усатого доставят в Кишинев в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью.

В прокуратуре Молдовы заявляли, что Усатый "обвиняется в организации преступной группировки, члены которой совершили два преступления — присвоение чужого имущества и покушение на убийство".

До того Усатый несколько лет проживал в Москве. Он решил вернуться в Молдову, чтобы "разобраться с уголовными делами", которые, по его словам, были открыты незаконно.

Напомним, что вечером 14 июня в Молдове старое правительство Павла Филипа в полном составе ушло в отставку.

До недавнего времени в стране действовали два правительства — новое правительство во главе с премьером Майей Санду и старое правительство Павла Филипа , который имел поддержку Конституционного суда.

Легитимность нового правительства Молдовы признали США, ЕС, а также РФ. Президент Игорь Додон высказался в поддержку правительства Санду.