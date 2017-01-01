Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Израиле признали виновной в коррупции жену премьера

Комментариев: 0
Сара Нетаньяху обвинялась в том, что несмотря на то, что в резиденции премьер-министра страны был штатный повар, она заказывала блюда в ресторанах за государственный счет.
В Израиле наказали супругу премьер-министра
В Израиле наказали супругу премьер-министра
 
Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара после четырехлетнего судебного разбирательства была признана виновной в коррупции, сообщает Jerusalem Post.
 
Сара Нетаньяху обвинялась в том, что несмотря на то, что в резиденции премьер-министра страны был штатный повар, она заказывала блюда в ресторанах за государственный счет. Ее приговорили к штрафу в размере 55 тысяч шекелей (около 400 тысяч гривен), хотя изначально обвинение требовало взыскать с нее 359 тысяч шекелей.
 
Между следствием и Сарой Нетаньяху было заключено соглашение о признании вины. Она признала себя виновной в менее тяжком преступлении - умышленном использовании ошибки другого человека, хотя изначально она обвинялась в мошенничестве.
 
Также в рамках сделки государство оставило за собой право потребовать от нее еще 175 тысяч шекелей в суде по гражданским делам.
 
Напомним, что жену и сына Нетаньяху также подозревали во взяточничестве.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: коррупция, Израиль, премьер-министр, Нетаньяху
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь