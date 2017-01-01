В Израиле признали виновной в коррупции жену премьера

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара после четырехлетнего судебного разбирательства была признана виновной в коррупции, сообщает Jerusalem Post.

Сара Нетаньяху обвинялась в том, что несмотря на то, что в резиденции премьер-министра страны был штатный повар, она заказывала блюда в ресторанах за государственный счет. Ее приговорили к штрафу в размере 55 тысяч шекелей (около 400 тысяч гривен), хотя изначально обвинение требовало взыскать с нее 359 тысяч шекелей.

Между следствием и Сарой Нетаньяху было заключено соглашение о признании вины. Она признала себя виновной в менее тяжком преступлении - умышленном использовании ошибки другого человека, хотя изначально она обвинялась в мошенничестве.

Также в рамках сделки государство оставило за собой право потребовать от нее еще 175 тысяч шекелей в суде по гражданским делам.