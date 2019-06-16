Израиль назовет поселение на Голанских высотах в честь Трампа

Таким образом правительство хочет почтить президента США Дональда Трампа, который признал суверенитет Израиля над этой территорией.

Израиль назовет поселение именем Трампа AFP

Правительство Израиля назовет одно из поселений на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа, сообщает AFP. Поселение будет называться Рамат Трамп — высоты Трампа. Таким образом правительство Нетаньяху хочет почтить Трампа, который признал суверенитет Израиля над этой территорией. Пока неизвестно, когда начнется строительство поселения. Напомним, что в марте Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами . Это решение осудили ряд стран, в том числе Россия, Турция и Сирия. О непризнании Голан израильскими также заявили в ООН и ЕС. Что будет с Крымом? Решение Трампа по Голанам

Корреспондент