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Израиль назовет поселение на Голанских высотах в честь Трампа

Комментариев: 1
Таким образом правительство хочет почтить президента США Дональда Трампа, который признал суверенитет Израиля над этой территорией.
Израиль назовет поселение именем Трампа
Израиль назовет поселение именем Трампа
AFP
 
Правительство Израиля назовет одно из поселений на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа, сообщает AFP.
 
Поселение будет называться Рамат Трамп — высоты Трампа.
 
Таким образом правительство Нетаньяху хочет почтить Трампа, который признал суверенитет Израиля над этой территорией.
 
Пока неизвестно, когда начнется строительство поселения.
 
Напомним, что в марте Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Это решение осудили ряд стран, в том числе Россия, Турция и Сирия. О непризнании Голан израильскими также заявили в ООН и ЕС.
 
 
 
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Теги: Израиль, Дональд Трамп, Голанские высоты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Nikolas_Adver    16.06.2019, 23:06
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
тогда страна не израль, а сталинкантри. без него вы бы до сих пор шарахались бездомными
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