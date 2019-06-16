Израиль назовет поселение на Голанских высотах в честь Трампа
Таким образом правительство хочет почтить президента США Дональда Трампа, который признал суверенитет Израиля над этой территорией.
Правительство Израиля назовет одно из поселений на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа, сообщает AFP.
Поселение будет называться Рамат Трамп — высоты Трампа.
Таким образом правительство Нетаньяху хочет почтить Трампа, который признал суверенитет Израиля над этой территорией.
Пока неизвестно, когда начнется строительство поселения.
Напомним, что в марте Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Это решение осудили ряд стран, в том числе Россия, Турция и Сирия. О непризнании Голан израильскими также заявили в ООН и ЕС.
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