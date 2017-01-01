Байден обошел Трампа в предвыборном рейтинге
Бывший вице-президент США Джо Байден (Демократическая партия) обошел главу государства Дональда Трампа (Республиканская партия) в очередном предвыборном рейтинге Fox News.
Разница между возможным кандидатами на пост президента составила 10% (49% против 39%).
По соотношению с другими демократами на втором месте оказался Берни Сандерс, который опередил президента США на 9%. На третьем месте Элизабет Уоррен – отрыв составил 2%.
Напомним, ранее Трамп заявил о готовности соперничать с Байденом на выборах и поставил под сомнение его умственные способности.
Трамп уверен, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.
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