Байден обошел Трампа в предвыборном рейтинге

В рейтинге Fox News экс-вице-президент США обошел действующего президента страны на 10%.



Бывший вице-президент США Джо Байден (Демократическая партия) обошел главу государства Дональда Трампа (Республиканская партия) в очередном предвыборном рейтинге Fox News.



Разница между возможным кандидатами на пост президента составила 10% (49% против 39%).

По соотношению с другими демократами на втором месте оказался Берни Сандерс, который опередил президента США на 9%. На третьем месте Элизабет Уоррен – отрыв составил 2%.

Напомним, ранее Трамп заявил о готовности соперничать с Байденом на выборах и поставил под сомнение его умственные способности.

Трамп уверен, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.



Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet