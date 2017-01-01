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Сильное землетрясение произошло в Японии

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Эпицентр землетрясения магнитудой 5,2 находился на северо-востоке основного японского острова Хонсю.
В Японии произошло землетрясение
В Японии произошло землетрясение
Getty Images


Землетрясение магнитудой 5,2 балла по шкале Рихтера произошло на северо-востоке острова Хонсю, сообщает Национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр землетрясения располагался в префектуре Ибараки на побережье Тихого океана.

Сведений о разрушениях и пострадавших, а также о нештатных событиях аварийной АЭС Фукусима-1 пока нет.

Напомним, ранее в Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Кроме того, разрушительное землетрясение магнитудой 8,0 было зафиксировано в Перу.

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Теги: Япония, Землетрясения, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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