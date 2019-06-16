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В Индии из-за аномальной жары погибли 70 человек

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Уже более месяца в штате Бихар сохраняется аномальная жара. Синоптики дают неутешительный прогноз.
В Индии установилась аномальная жара
В Индии установилась аномальная жара

По меньшей мере 70 человек погибли из-за аномальной жары в нескольких районах индийского штата Бихар, передает Xinhua.
 
Максимальная температура воздуха в нескольких районах штата превысила нормальную отметку более чем на 5 градусов Цельсия. По прогнозу синоптиков, жара будет держаться еще несколько дней. 
 
По данным метеорологической службы Индии, за последнее время температура воздуха в Дели, Раджастхане и Уттар-Прадеше превысила 48 градусов Цельсия, а в некоторых районах достигла 50,8 градусов Цельсия приблизившись к исторической рекордной отметке в Индии в 51 градус.
 
Ранее сообщало, что в Индии из-за жары погибли 36 человек. Тем временем в столице Украины вторую ночь подряд метеорологи наблюдали рекордно высокую температуру

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Теги: смерть, Индия, жертвы, жара
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Источник: korrespondent.net

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