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Первый рисунок Гогена продали на аукционе за 80 тысяч евро

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Рисунок, на котором изображено швейцарское шале, был продан на торгах во Франции за 80 тысяч евро.
Первый рисунок Поля Гогена
Первый рисунок Поля Гогена
francebleu.fr

Первый рисунок живописца Поля Гогена продали на аукционе во Франции за 80 тысяч евро, этом сообщает Franceinfo.
 
На рисунке изображено швейцарское шале Эрленбах-им-Зимменталь. Эту работу Гоген написал в 17 лет в 1865 году.
 
Рисунок Гогена был куплен французским предпринимателем, который проживает в Швейцарии.
 

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Теги: искусство, художник, картина, картины живопись
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Источник: korrespondent.net

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