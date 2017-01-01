Первый рисунок Гогена продали на аукционе за 80 тысяч евро

Рисунок, на котором изображено швейцарское шале, был продан на торгах во Франции за 80 тысяч евро.



Первый рисунок живописца Поля Гогена продали на аукционе во Франции за 80 тысяч евро, этом сообщает

Первый рисунок живописца Поля Гогена продали на аукционе во Франции за 80 тысяч евро, этом сообщает Franceinfo

На рисунке изображено швейцарское шале Эрленбах-им-Зимменталь. Эту работу Гоген написал в 17 лет в 1865 году.



Рисунок Гогена был куплен французским предпринимателем, который проживает в Швейцарии.



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