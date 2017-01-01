Первый рисунок Гогена продали на аукционе за 80 тысяч евро
Рисунок, на котором изображено швейцарское шале, был продан на торгах во Франции за 80 тысяч евро.
Первый рисунок живописца Поля Гогена продали на аукционе во Франции за 80 тысяч евро, этом сообщает Franceinfo.
На рисунке изображено швейцарское шале Эрленбах-им-Зимменталь. Эту работу Гоген написал в 17 лет в 1865 году.
Рисунок Гогена был куплен французским предпринимателем, который проживает в Швейцарии.
Напомним, ранее картину Клода Моне продали на аукционе за 110 миллионов долларов, а натюрморт Поля Сезанна Кувшин и фрукты ушел с молотка за 60 миллионов долларов.
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