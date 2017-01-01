Сотрудников штаба Трампа уволят за утечку данных
По последним данным, Трамп уступает по популярности бывшему вице-президенту США Джо Байдену.
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа уволит ряд сотрудников из-за утечки данных о его низком рейтинге,сообщает NBC News.
По данным телеканала, речь идет об информации по рейтингу Трампа, к которой получили доступ ряд американских СМИ. Отмечается, эти данные были не предназначены для публикации.
При этом, согласно информации штаба, Трамп уступает по популярности бывшему вице-президенту США Джо Байдену.
Ранее стало известно, что Байден обошел Трампа в очередном предвыборном рейтинге. Разница между возможным кандидатами на пост президента составила 10% (49% против 39%).
Рейтинг Трампа упал до минимума 2019 года
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.
Ранее стало известно, что Байден обошел Трампа в очередном предвыборном рейтинге. Разница между возможным кандидатами на пост президента составила 10% (49% против 39%).
Рейтинг Трампа упал до минимума 2019 года
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.
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