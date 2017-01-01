Сотрудников штаба Трампа уволят за утечку данных

По последним данным, Трамп уступает по популярности бывшему вице-президенту США Джо Байдену.



Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа уволит ряд сотрудников из-за утечки данных о его низком рейтинге,сообщает Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа уволит ряд сотрудников из-за утечки данных о его низком рейтинге,сообщает NBC News

По данным телеканала, речь идет об информации по рейтингу Трампа, к которой получили доступ ряд американских СМИ. Отмечается, эти данные были не предназначены для публикации.





Ранее стало известно, что



Рейтинг Трампа упал до минимума 2019 года



Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. При этом, согласно информации штаба, Трамп уступает по популярности бывшему вице-президенту США Джо Байдену.Ранее стало известно, что Байден обошел Трампа в очередном предвыборном рейтинге . Разница между возможным кандидатами на пост президента составила 10% (49% против 39%).Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet