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Сотрудников штаба Трампа уволят за утечку данных

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По последним данным, Трамп уступает по популярности бывшему вице-президенту США Джо Байдену.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа уволит ряд сотрудников из-за утечки данных о его низком рейтинге,сообщает NBC News.
 
По данным телеканала, речь идет об информации по рейтингу Трампа, к которой получили доступ ряд американских СМИ. Отмечается, эти данные были не предназначены для публикации.
 
При этом, согласно информации штаба, Трамп уступает по популярности бывшему вице-президенту США Джо Байдену.

Ранее стало известно, что Байден обошел Трампа в очередном предвыборном рейтинге. Разница между возможным кандидатами на пост президента составила 10% (49% против 39%).

Рейтинг Трампа упал до минимума 2019 года

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

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Теги: выборы в США, Трамп, увольнение, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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