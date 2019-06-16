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В Венесуэле 16 человек погибли из-за лопнувшей шины автобуса

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Рейсовый автобус потерял управление и рухнул в овраг в штате Сулия на северо-западе Венесуэлы.
В ДТП с автобусом в Венесуэле погибли 16 человек
В ДТП с автобусом в Венесуэле погибли 16 человек
twitter.com/LDanieri

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса в Венесуэле в воскресенье, 16 июня, унесло жизни 16 человек, еще более 30 пострадали, сообщает 20 minutos.
 
Автобус следовало из города Сан-Кристобаль в Маракайбо, когда у него лопнула шина. После этого он съехал с дороги и перевернулся. 
 
Пострадавших доставили в больницу, а на место прибыли полиция и спасатели.



Напомним, ранее в Дубае произошло смертельное ДТП с участием туристического автобуса. Жертвами ДТП  стали 17 человек.

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Теги: ДТП, фото, Венесуэла, авария, автобус
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Источник: korrespondent.net

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