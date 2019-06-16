В Венесуэле 16 человек погибли из-за лопнувшей шины автобуса
Рейсовый автобус потерял управление и рухнул в овраг в штате Сулия на северо-западе Венесуэлы.
Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса в Венесуэле в воскресенье, 16 июня, унесло жизни 16 человек, еще более 30 пострадали, сообщает 20 minutos.
Автобус следовало из города Сан-Кристобаль в Маракайбо, когда у него лопнула шина. После этого он съехал с дороги и перевернулся.
Пострадавших доставили в больницу, а на место прибыли полиция и спасатели.
Напомним, ранее в Дубае произошло смертельное ДТП с участием туристического автобуса. Жертвами ДТП стали 17 человек.
TERRIBLE— Lenin Danieri D (@LDanieri) June 16, 2019
Ese accidente de La Villa del Rosario que mat'o a 14 personas e hiri'o a varias personas, muestra no solo la calamidad del transporte, sino la de la salud, no hay ambulancias, insumos, m'edicos, gasolina y pare de contar. #Venezuela #Zulia #16Jun pic.twitter.com/JnhwX9ZM1E
Напомним, ранее в Дубае произошло смертельное ДТП с участием туристического автобуса. Жертвами ДТП стали 17 человек.
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