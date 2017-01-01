США отложили публикацию "сделки века"

Соединенные Штаты готовят план ближневосточного урегулирования под названием "сделка века".



США не будут публиковать политическую часть плана ближневосточного урегулирования, так называемой "сделки века", до ноября. Об этом заявил Спецпредставитель США Джейсон Гринблатт, передает

США не будут публиковать политическую часть плана ближневосточного урегулирования, так называемой "сделки века", до ноября. Об этом заявил Спецпредставитель США Джейсон Гринблатт, передает Axios

По его словам, администрация США хотела опубликовать данную часть плана летом. Планы скорректированы в связи с новыми выборами в Израиле.



Гринблатт подчеркнул, что "сделке века" не помешает предвыборная кампания в США.

США готовят план ближневосточного урегулирования под названием "сделка века" с момента начала президентского срока Дональда Трампа. Однако ее детали пока неизвестны.

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