США отложили публикацию "сделки века"
Соединенные Штаты готовят план ближневосточного урегулирования под названием "сделка века".
США не будут публиковать политическую часть плана ближневосточного урегулирования, так называемой "сделки века", до ноября. Об этом заявил Спецпредставитель США Джейсон Гринблатт, передает Axios.
По его словам, администрация США хотела опубликовать данную часть плана летом. Планы скорректированы в связи с новыми выборами в Израиле.
Гринблатт подчеркнул, что "сделке века" не помешает предвыборная кампания в США.
США готовят план ближневосточного урегулирования под названием "сделка века" с момента начала президентского срока Дональда Трампа. Однако ее детали пока неизвестны.
Напомним, в конце 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство. Из-за этого обострился палестино-израильский конфликт.
В марте текущего года США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
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