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Стрельба на выпускном в Филадельфии: один погибший, семь раненых

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Четыре несовершеннолетних получили огнестрельные ранения, которые не представляют угрозы для жизни.
Среди пострадавших – четыре подростка
Среди пострадавших – четыре подростка
УНН

По меньшей мере один человек погиб и еще семь пострадали в результате стрельбы на выпускном вечере в Филадельфии в штате Пенсильвания, что в США. Как сообщил телеканал NBC,  инцидент произошел на вечеринке, где собралось около 60 человек.

По словам правоохранителей, четыре несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет получили огнестрельные ранения, которые не представляют угрозы для жизни. В основном стреляли в ноги.

Полиция ведет поиск подозреваемого.

Ранее сообщалось, что канадский музыкант из группы The Halfsizegiants Маркленд Энтони Кэмпбелл, известный под псевдонимом Джахайан Джан, погиб в результате стрельбы в центре Оттавы.

 

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Теги: США, стрельба, жертвы, выпускники, Филадельфия, выпускной, пострадавшие, Выпускной вечер
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Источник: korrespondent.net

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