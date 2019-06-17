В Париже проходят переговоры Зеленского и Макрона
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Президент Украины Владимир Зеленский в Париже проводит встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщает “Европейская правда“.
Зеленский прибыл в Елисейский дворец, где его встретили с военными почестями. На 17:30 запланирована совместная пресс-конференция президентов.
Les honneurs militaires sont rendus au Président @ZelenskyyUa aux Invalides. pic.twitter.com/JGocVgHAYC— Isabelle Dumont (@isabelledumont) 17 червня 2019 р.
Сегодня Зеленский посетил крупнейший в мире кампус стартапов “Station F“, открытый в Париже в июне 2017 года.
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Ожидается, что президент Украины также посетит Сенат Франции и встретится с представителями французского бизнеса, а вечером вылетит в Германию для встречи с канцлером Ангелой Меркель, которая запланирована на 18 июня.
Как сообщалось 15 июня, Зеленский анонсировал реформы в малом бизнесе.
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