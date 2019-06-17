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В Париже проходят переговоры Зеленского и Макрона

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Также в Париже Зеленский посетил крупнейший в мире кампус стартапов "Station F".
Зеленского торжественно встретили в Елисейском дворце
Зеленского торжественно встретили в Елисейском дворце
скриншот из видео

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Президент Украины Владимир Зеленский в Париже проводит встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает “Европейская правда“.

Зеленский прибыл в Елисейский дворец, где его встретили с военными почестями. На 17:30 запланирована совместная пресс-конференция президентов.

Сегодня Зеленский посетил крупнейший в мире кампус стартапов “Station F“, открытый в Париже в июне 2017 года.

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Ожидается, что президент Украины также посетит Сенат Франции и встретится с представителями французского бизнеса, а вечером вылетит в Германию для встречи с канцлером Ангелой Меркель, которая запланирована на 18 июня.

Как сообщалось 15 июня, Зеленский анонсировал реформы в малом бизнесе.

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Теги: Франция, Париж, Зеленский, Макрон
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Комментариев (1)
Ira0956    17.06.2019, 17:57
Оценка:  0
Ira0956
мужчины так непостоянны
вчера один – сейчас другой
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