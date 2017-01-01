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США планируют удар по объекту в Иране - СМИ

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Вашингтон рассматривает возможность массированной бомбардировки конкретной цели и направит дополнительные силы на Ближний Восток.
В США обсуждают идею авиаудара по Ирану
В США обсуждают идею авиаудара по Ирану
Getty Images
 
В американской администрации обсуждают идею нанесения ударов с воздуха по ядерному объекту в Иране. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на дипломатические источники в ООН.
 
"Речь идет о массированной бомбардировке, но она ограничится одной конкретной целью", - приводит газета слова источника.
 
По информации собеседников издания, в переговорах по этому вопросу участвуют высокопоставленные военачальники, представители Пентагона и советники президента США Дональда Трампа. Решение также обсуждали в Белом доме еще до недавних заявлений Ирана по производству урана.
 
При этом отмечается, что президент США без энтузиазма относится к любому военному решению в отношении Ирана, но может согласиться на действия, предложенные госсекретарем Майком Помпео.
 
Какой именно иранский ядерный объект может подвергнуться удару не уточняется.
 
Также официальные лица информировали, что США планируют усилить свое военное присутствие на Ближнем Востоке и в ближайшие дни направят в регион дополнительные силы. 
 
Накануне пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что с 27 июня Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана.
 
Вашингтон назвал действия Тегерана "ядерным шантажом" и призвал усилить международное давление на республику.

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Теги: США, Иран, Ядерная программа Ирана, авиаудар
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Источник: korrespondent.net

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