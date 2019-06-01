Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ООН опубликовала прогноз роста населения планеты

Комментариев: 0
Число жителей планеты к 2050 году достигнет 9,7 миллиарда человек, но общий темп роста продолжит падение.
Индия обгонит Китай по густоте населенная
Индия обгонит Китай по густоте населенная
 
Организация Объединенных Наций в понедельник, 17 июня, опубликовала доклад о прогнозе численности населения планеты в ближайшие 30 лет.
 
"Население мира, как ожидается, увеличится на два миллиарда человек в ближайшие 30 лет с 7,7 миллиарда в настоящее время до 9,7 миллиарда в 2050 году", - говорится в документе.
 
К концу столетия население Земли может достичь 11 миллиардов.
 
По прогнозам, к 2027 года Индия обгонит Китай как самая густонаселенная страна в мире.
 
И хотя в целом население мира продолжает увеличиваться, темпы роста сильно различаются в разных регионах. 
 
"Новые демографические прогнозы указывают на то, что девять стран составят более половины прогнозируемого роста мирового населения в период до 2050 года: Индия, Нигерия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Объединенная Республика Танзания, Индонезия, Египет и Соединенные Штаты Америки", - говорится в докладе.
 
При этом рост населения в этих странах происходит на фоне замедления глобального уровня рождаемости. Так, в 1990 году среднее число рождений на одну женщину составляло 3,2, в 2019 году снизилось до 2,5, а в 2050 году, как ожидается, упадет до 2,2.
 
Численность населения все большего числа стран фактически падает и в некоторых случаях сокращение численности населения усиливается за счет высоких показателей эмиграции. 
 
Ранее в ООН сообщили, что численность пожилых людей увеличится с 900 миллионов человек в 2015 году примерно до двух миллиардов человек в 2050 году.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ООН, рождаемость, население, численность населения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь