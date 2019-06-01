ООН опубликовала прогноз роста населения планеты

"Население мира, как ожидается, увеличится на два миллиарда человек в ближайшие 30 лет с 7,7 миллиарда в настоящее время до 9,7 миллиарда в 2050 году", - говорится в документе.

К концу столетия население Земли может достичь 11 миллиардов.

По прогнозам, к 2027 года Индия обгонит Китай как самая густонаселенная страна в мире.

И хотя в целом население мира продолжает увеличиваться, темпы роста сильно различаются в разных регионах.

"Новые демографические прогнозы указывают на то, что девять стран составят более половины прогнозируемого роста мирового населения в период до 2050 года: Индия, Нигерия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Объединенная Республика Танзания, Индонезия, Египет и Соединенные Штаты Америки", - говорится в докладе.

При этом рост населения в этих странах происходит на фоне замедления глобального уровня рождаемости. Так, в 1990 году среднее число рождений на одну женщину составляло 3,2, в 2019 году снизилось до 2,5, а в 2050 году, как ожидается, упадет до 2,2.

Численность населения все большего числа стран фактически падает и в некоторых случаях сокращение численности населения усиливается за счет высоких показателей эмиграции.