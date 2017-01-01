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США перебрасывают тысячу военных на Ближний Восток

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Дополнительные силы будут дислоцированы в регионе для "оборонительных целей", отметили в Пентагоне.
В Пентагоне объявили об отправке военных на Ближний Восток
В Пентагоне объявили об отправке военных на Ближний Восток
АР
 
США увеличивают военный контингент на Ближнем Востоке и отправляют в регион еще тысячу военнослужащих. Об этом  во вторник, 18 июня, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан, передает Reuters.
 
В своем заявлении он напомнил о недавнем нападении на танкеры в Оманском заливе.
 
"Недавние иранские нападения подтверждают надежность и достоверность информации, которую мы получили о враждебном поведении иранских сил и подконтрольных им групп, угрожающих интересам Соединенных Штатов в регионе", - отметил и.о. главы Пентагона.
 
Напомним, в прошлом месяце США объявили об увеличении военного контингента на Ближнем Вотоке на 1500 военнослужащих в ответ на майские атаки танкеров.
 
Тогда четыре танкера подверглись нападению в Оманском заливе. Вашингтон уверен, что за этой атакой также стоит Тегеран.

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Теги: Ближний Восток, США, Иран, военные
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Источник: korrespondent.net

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