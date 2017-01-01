Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО

Во время маневров в Балтийском море судно ORP Gniezno получило повреждение обшивки в средней части корпуса.

Польский десантный корабль ORP Gniezno получил повреждение днища во время учений НАТО в Балтийском море. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM

Отмечается, что инцидент произошел у берегов Литвы 16 июня. В ходе выполнения операции по высадке десанта ORP Gniezno натолкнулся на подводное препятствие, в результате чего корабль получил повреждение обшивки в средней части корпуса. Из-за пробоины внутрь судна начала поступать вода. Как указали в ВМС Польши, ситуация на корабле находится под контролем и судно продолжает выполнять поставленные задачи. Пресс-секретарь 8-й флотилии Гжегож Левандовски заявил, что конструкция корабля приспособлена для таких ситуаций и может выдержать подобные повреждения. Корабли РФ проведут стрельбы на Балтике на фоне учений НАТО Напомним, 9 июня стартовали крупные военно-морские учения НАТО BALTOPS-2019, которые продлятся до 21 июня. Участниками маневров являются 18 стран-членов и партнеров альянса, в них задействованы около 12 тысяч военнослужащих, 44 военных корабля и более 40 самолетов и вертолетов.

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