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Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО

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Во время маневров в Балтийском море судно ORP Gniezno получило повреждение обшивки в средней части корпуса.
 
Польский десантный корабль ORP Gniezno получил повреждение днища во время учений НАТО в Балтийском море. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.
 
Отмечается, что инцидент произошел у берегов Литвы 16 июня.
 
В ходе выполнения операции по высадке десанта ORP Gniezno натолкнулся на подводное препятствие, в результате чего корабль получил повреждение обшивки в средней части корпуса.
 
Из-за пробоины внутрь судна начала поступать вода.
 
Как указали в ВМС Польши, ситуация на корабле находится под контролем и судно продолжает выполнять поставленные задачи.
 
Пресс-секретарь 8-й флотилии Гжегож Левандовски заявил, что конструкция корабля приспособлена для таких ситуаций и может выдержать подобные повреждения.
 
 
 
 
Напомним, 9 июня стартовали крупные военно-морские учения НАТО BALTOPS-2019, которые продлятся до 21 июня. Участниками маневров являются 18 стран-членов и партнеров альянса, в них задействованы около 12 тысяч военнослужащих, 44 военных корабля и более 40 самолетов и вертолетов.

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Теги: Польша, НАТО, видео, корабль, Балтийское море, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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