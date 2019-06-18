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Зеленский уточнил, что скажет Путину при встрече

Комментариев: 9
На первой возможной встрече с российским лидером глава государства собирается четко обозначить позицию по Крыму и Донбассу.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным в первую очередь поднимет вопрос Донбасса и аннексии Крыма. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Das Bild, которое было опубликовано 17 июня.

"Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина", - ответил Зеленский на вопрос журналиста о том, какими будут первые слова, которые Путин от него услышит на личной встрече.

Глава государства также выразил надежду на возвращение Крыма в состав Украины.

"Крым - это Украина. И мы надеемся, что скоро он вернется. Я очень люблю Крым. Я бывал там много-много раз. Это уникальное место в Украине со своей природой и историей. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, антироссийские санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены.

Путин заявил, что не видит деятельности Зеленского

Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению минских соглашений.

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Теги: Украина-Россия, Крым, Путин, встреча, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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Мыкола    18.06.2019, 07:57
Оценка:  0
Мыкола
Ира 58.А ты народ? Да вас всего 25% ! Какое право ты имеешь выступать от имени народа? Вы правите уже 28 лет. Я видел, как это все начиналось и как галицаи толпой бегали по майдану в 91м. К чему мы пришли? Сидим у разбитого корыта?
Vesna_Krasna2    18.06.2019, 07:41
Оценка:  -2
Vesna_Krasna2
Дурилка картонная, надеется 5 лет пропетлять, будь мужиком а не тряпкой, вспомни для чего тебя народ выбрал.
Ira0958    18.06.2019, 07:49
Оценка:  +1
Ira0958
ты не народ блять ! иди в шопень ватная дырка)))
NOREGA    18.06.2019, 07:40
Оценка:  0
NOREGA
А Путин собирается с ним встречаться?
Ira0958    18.06.2019, 07:50
Оценка:  +1
Ira0958
а кто такой Пукин ?
Ira0958    18.06.2019, 07:23
Оценка:  -3
Ira0958
ПУКИН ПНХ ! вот что надо сказать !!!
KastrYOUlya    18.06.2019, 07:22
Оценка:  +1
KastrYOUlya
Для тебя у прочего рагулья -понятно . Ты у крымчан спроси , чей Крым ?
Ira0958    18.06.2019, 07:39
Оценка:  -1
Ira0958
тебя педика никто не спросит)))
KastrYOUlya    18.06.2019, 07:43
Оценка:  -2
KastrYOUlya
Помнит твой рот как его 3,14расил ? =))))
Ira0958    18.06.2019, 07:50
Оценка:  +1
Ira0958
долбись в шопу, петух дырявый)))
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