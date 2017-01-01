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Бомбардировщики РФ перехватили американские над Черным морем

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Также перехват еще одного самолета произошел над Балтийским морем в понедельник.
Бомбардировщики РФ перехватили бомбардировщики США
Бомбардировщики РФ перехватили бомбардировщики США
EPA/UPG

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Российские бомбардировщики Су-27 перехватили американские бомбардировщики B-52H над Черным и Балтийским морями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на профильное издание The Aviationist.

Так, 17 июня три бомбардировщика B-52 Stratofortress, принадлежащие 5-му бомбардировочному крылу, были задействованы в полетах туда и обратно с авиабазы Minot Air Force Base в Майноте в американской штате Северная Дакота в Европу.

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Один из бомбардировщиков ВС США Hodor 53, как сообщается, был перехвачен российскими ВВС в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Скорее всего, это произошло недалеко от Калининградской области, где базируются Су-27 для выполнения задач быстрого реагирования.

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Два других, Hodor 51 и 52, как указано, были перехвачены в международном воздушном пространстве над Черным морем российским самолетом, поднятым с базы в оккупированном Крыму. Ранее в США заявили об “опасном перехвате“ Су-35 американского самолета.

Напомним, ранее с России отреагировали на размещение американских дронов в Польше.

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Теги: США, РФ, самолет, бомбардировщик, ВВС
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